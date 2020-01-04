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Ренн - Амьен

04.01.2020, Суббота, 20:00 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Ренн - Амьен
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
18 декабря, среда 23:05 Амьен 3:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2019/2020)
13 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Ренн 3:1 Амьен
Франция. Лига 1 (2018/2019)
23 тур
2 февраля, суббота 22:00 Ренн 1:0 Амьен
7 тур
26 сентября, среда 20:00 Амьен 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
3 марта, суббота 22:00 Амьен 0:2 Ренн
16 тур
2 декабря, суббота 22:00 Ренн 2:0 Амьен
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