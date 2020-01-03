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Бордо - Ле Ман

03.01.2020, Пятница, 22:55 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Кубок, 1/32 финала Бордо - Ле Ман
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
14 апреля, среда 21:00 Ле Ман 2:1 Бордо
10 тур
24 октября, суббота 21:00 Бордо 3:0 Ле Ман
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/8 финала
26 января, вторник 22:45 Ле Ман 2:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 21:00 Бордо 3:2 Ле Ман
18 тур
13 декабря, суббота 21:00 Ле Ман 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
21 тур
19 января, суббота 22:00 Ле Ман 1:2 Бордо
3 тур
15 августа, среда 22:30 Бордо 1:2 Ле Ман
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