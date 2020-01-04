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Уотфорд - Транмер

04.01.2020, Суббота, 18:01 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Англия. Кубок, 1/32 финала Уотфорд - Транмер
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