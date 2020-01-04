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Оксфорд - Хартлпул Юнайтед

04.01.2020, Суббота, 18:01 мск Оксфорд, стадион Кассам Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Оксфорд - Хартлпул Юнайтед
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