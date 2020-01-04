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Бристоль Сити - Шрусбери Таун

04.01.2020, Суббота, 15:31 мск Бристоль, стадион Эштон Гэйт Англия. Кубок, 1/32 финала Бристоль Сити - Шрусбери Таун
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