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Дюделанж - Арарат-Армения

29.08.2019, Четверг, 21:00 мск Лига Европы Дюделанж - Арарат-Армения
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 18:00 Арарат-Армения 2:1 Дюделанж
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