Астон Вилла - Вулверхэмптон

|37 тур
|10 марта, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|4:1
|Вулверхэмптон
|12 тур
|14 октября, суббота
|19:30
|Вулверхэмптон
|2:0
|Астон Вилла
|37 тур
|10 марта, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|4:1
|Вулверхэмптон
|12 тур
|14 октября, суббота
|19:30
|Вулверхэмптон
|2:0
|Астон Вилла
|26 тур
|14 января, суббота
|20:30
|Вулверхэмптон
|1:0
|Астон Вилла
|12 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Астон Вилла
|1:1
|Вулверхэмптон
|22 тур
|21 января, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|2:3
|Астон Вилла
|3 тур
|27 августа, суббота
|15:05
|Астон Вилла
|0:0
|Вулверхэмптон
|30 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:1
|Вулверхэмптон
|6 тур
|26 сентября, воскресенье
|17:05
|Вулверхэмптон
|1:2
|Астон Вилла
|31 тур
|20 марта, суббота
|15:45
|Астон Вилла
|2:2
|Вулверхэмптон
|10 тур
|24 октября, суббота
|15:45
|Вулверхэмптон
|1:1
|Астон Вилла