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Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион

25.10.2019, Пятница, 03:00 мск США. МЛС, 1/4 финала Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
США. МЛС 2019

1 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед

18 марта, понедельник 02:00 Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2018

8 июля, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед

3 июня, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2017

28 сентября, четверг 02:00 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион

27 августа, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед
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