Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион

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|1 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|3:1
|Атланта Юнайтед
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|18 марта, понедельник
|02:00
|Атланта Юнайтед
|1:1
|Филадельфия Юнион
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|1 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|3:1
|Атланта Юнайтед
|
|18 марта, понедельник
|02:00
|Атланта Юнайтед
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|8 июля, воскресенье
|02:00
|Филадельфия Юнион
|0:2
|Атланта Юнайтед
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|3 июня, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|3:1
|Филадельфия Юнион
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|28 сентября, четверг
|02:00
|Атланта Юнайтед
|3:0
|Филадельфия Юнион
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|27 августа, воскресенье
|02:00
|Филадельфия Юнион
|2:2
|Атланта Юнайтед