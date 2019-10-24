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Нью-Йорк Сити - Торонто

24.10.2019, Четверг, 02:00 мск Нью-Йорк, стадион Янки Стэдиум США. МЛС, 1/4 финала Нью-Йорк Сити - Торонто
США. МЛС 2019

12 сентября, четверг 02:00 Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто

30 марта, суббота 03:00 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
США. МЛС 2018

12 августа, воскресенье 23:00 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити

25 июня, понедельник 00:01 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто
США. МЛС 2017

30 июля, воскресенье 21:00 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити

20 июля, четверг 02:30 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто
США. МЛС 2016
1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, понедельник 02:30 Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто
США. МЛС 2016
1/4 финала
первый матч		 31 октября, понедельник 02:00 Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити
США. МЛС 2016

19 мая, четверг 02:00 Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити

14 марта, понедельник 00:00 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто
США. МЛС 2015

17 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто

12 июля, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто

21 июня, воскресенье 02:00 Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити
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