Нью-Йорк Сити - Торонто

|
|12 сентября, четверг
|02:00
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|Торонто
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|30 марта, суббота
|03:00
|Торонто
|4:0
|Нью-Йорк Сити
|
|12 сентября, четверг
|02:00
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|Торонто
|
|30 марта, суббота
|03:00
|Торонто
|4:0
|Нью-Йорк Сити
|
|12 августа, воскресенье
|23:00
|Торонто
|2:3
|Нью-Йорк Сити
|
|25 июня, понедельник
|00:01
|Нью-Йорк Сити
|2:1
|Торонто
|
|30 июля, воскресенье
|21:00
|Торонто
|4:0
|Нью-Йорк Сити
|
|20 июля, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|2:2
|Торонто
|1/4 финала
ответный матч
|7 ноября, понедельник
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|0:5
|Торонто
|1/4 финала
первый матч
|31 октября, понедельник
|02:00
|Торонто
|2:0
|Нью-Йорк Сити
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|19 мая, четверг
|02:00
|Торонто
|1:1
|Нью-Йорк Сити
|
|14 марта, понедельник
|00:00
|Нью-Йорк Сити
|2:2
|Торонто
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|17 сентября, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|Торонто
|
|12 июля, воскресенье
|22:00
|Нью-Йорк Сити
|4:4
|Торонто
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|21 июня, воскресенье
|02:00
|Торонто
|0:2
|Нью-Йорк Сити