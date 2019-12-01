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Лугано - Серветт

01.12.2019, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 16 тур Лугано - Серветт
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
8 тур
26 сентября, четверг 21:00 Серветт 0:0 Лугано
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