Трабзонспор - Ризеспор

|7 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Ризеспор
|1:2
|Трабзонспор
|7 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Ризеспор
|1:2
|Трабзонспор
|34 тур
|24 мая, пятница
|21:00
|Ризеспор
|2:3
|Трабзонспор
|17 тур
|23 декабря, воскресенье
|16:00
|Трабзонспор
|4:1
|Ризеспор
|26 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Ризеспор
|0:1
|Трабзонспор
|9 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Трабзонспор
|2:2
|Ризеспор
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|15:30
|Трабзонспор
|6:0
|Ризеспор
|15 тур
|12 декабря, суббота
|20:00
|Ризеспор
|3:0
|Трабзонспор
|30 тур
|10 мая, воскресенье
|16:00
|Ризеспор
|0:2
|Трабзонспор
|13 тур
|15 декабря, понедельник
|21:00
|Трабзонспор
|3:2
|Ризеспор
|19 тур
|3 февраля, понедельник
|22:00
|Ризеспор
|0:0
|Трабзонспор
|2 тур
|26 августа, понедельник
|21:00
|Трабзонспор
|2:1
|Ризеспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Истанбул ББ
|34
|20
|9
|5
|65:34
|+31
|69
|2.
|Трабзонспор
|34
|18
|11
|5
|76:42
|+34
|65
|3.
|Бешикташ
|34
|19
|5
|10
|59:40
|+19
|62
|4.
|Сивасспор
|34
|17
|9
|8
|55:38
|+17
|60
|5.
|Аланьяспор
|34
|16
|9
|9
|61:37
|+24
|57
|6.
|Галатасарай
|34
|15
|11
|8
|55:37
|+18
|56
|7.
|Фенербахче
|34
|15
|8
|11
|58:46
|+12
|53
|8.
|Газиантеп
|34
|11
|13
|10
|49:50
|-1
|46
|9.
|Антальяспор
|34
|11
|12
|11
|41:52
|-11
|45
|10.
|Касымпаша
|34
|12
|7
|15
|53:58
|-5
|43
|11.
|Гезтепе
|34
|11
|9
|14
|44:49
|-5
|42
|12.
|Коньяспор
|34
|8
|12
|14
|36:52
|-16
|36
|13.
|Генчлербирлиги
|34
|9
|9
|16
|39:56
|-17
|36
|14.
|Денизлиспор
|34
|9
|8
|17
|31:48
|-17
|35
|15.
|Ризеспор
|34
|10
|5
|19
|38:57
|-19
|35
|16.
|Йени Малатьяспор
|34
|8
|8
|18
|44:51
|-7
|32
|17.
|Анкарагюджю
|34
|7
|11
|16
|31:56
|-25
|32
|18.
|Кайсериспор
|34
|8
|8
|18
|40:72
|-32
|32