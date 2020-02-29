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Трабзонспор - Ризеспор

29.02.2020, Суббота, 17:00 мск Турция. Суперлига, 24 тур Трабзонспор - Ризеспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Ризеспор 1:2 Трабзонспор
Турция. Суперлига (2018/2019)
34 тур
24 мая, пятница 21:00 Ризеспор 2:3 Трабзонспор
17 тур
23 декабря, воскресенье 16:00 Трабзонспор 4:1 Ризеспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
26 тур
2 апреля, воскресенье 16:00 Ризеспор 0:1 Трабзонспор
9 тур
30 октября, воскресенье 16:00 Трабзонспор 2:2 Ризеспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
32 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Трабзонспор 6:0 Ризеспор
15 тур
12 декабря, суббота 20:00 Ризеспор 3:0 Трабзонспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
30 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Ризеспор 0:2 Трабзонспор
13 тур
15 декабря, понедельник 21:00 Трабзонспор 3:2 Ризеспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
19 тур
3 февраля, понедельник 22:00 Ризеспор 0:0 Трабзонспор
2 тур
26 августа, понедельник 21:00 Трабзонспор 2:1 Ризеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Истанбул ББ 34 20 9 5 65:34 +31 69
2. Трабзонспор 34 18 11 5 76:42 +34 65
3. Бешикташ 34 19 5 10 59:40 +19 62
4. Сивасспор 34 17 9 8 55:38 +17 60
5. Аланьяспор 34 16 9 9 61:37 +24 57
6. Галатасарай 34 15 11 8 55:37 +18 56
7. Фенербахче 34 15 8 11 58:46 +12 53
8. Газиантеп 34 11 13 10 49:50 -1 46
9. Антальяспор 34 11 12 11 41:52 -11 45
10. Касымпаша 34 12 7 15 53:58 -5 43
11. Гезтепе 34 11 9 14 44:49 -5 42
12. Коньяспор 34 8 12 14 36:52 -16 36
13. Генчлербирлиги 34 9 9 16 39:56 -17 36
14. Денизлиспор 34 9 8 17 31:48 -17 35
15. Ризеспор 34 10 5 19 38:57 -19 35
16. Йени Малатьяспор 34 8 8 18 44:51 -7 32
17. Анкарагюджю 34 7 11 16 31:56 -25 32
18. Кайсериспор 34 8 8 18 40:72 -32 32
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