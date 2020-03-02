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Истанбул Башакшехир - Газиантеп

02.03.2020, Понедельник, 20:00 мск Турция. Суперлига, 24 тур Истанбул Башакшехир - Газиантеп
Турция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир
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