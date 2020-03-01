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Денизлиспор - Йени Малатьяспор

01.03.2020, Воскресенье, 13:30 мск Турция. Суперлига, 24 тур Денизлиспор - Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
4 октября, пятница 20:30 Йени Малатьяспор 5:1 Денизлиспор
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