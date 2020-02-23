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Генчлербирлиги - Анкарагюджю

23.02.2020, Воскресенье, 16:00 мск Турция. Суперлига, 23 тур Генчлербирлиги - Анкарагюджю
Турция. Суперлига (2019/2020)
6 тур
29 сентября, воскресенье 16:30 Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2011/2012)
21 тур
22 января, воскресенье 18:00 Анкарагюджю 0:1 Генчлербирлиги
4 тур
25 сентября, воскресенье 21:00 Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
26 февраля, суббота 15:00 Анкарагюджю 2:4 Генчлербирлиги
6 тур
25 сентября, суббота 16:30 Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю
Чемпионат Турции (2009/2010)
23 тур
28 февраля, воскресенье 15:00 Генчлербирлиги 0:1 Анкарагюджю
6 тур
19 сентября, суббота 22:00 Анкарагюджю 1:2 Генчлербирлиги
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