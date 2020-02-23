Генчлербирлиги - Анкарагюджю

|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:30
|Анкарагюджю
|2:1
|Генчлербирлиги
|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:30
|Анкарагюджю
|2:1
|Генчлербирлиги
|21 тур
|22 января, воскресенье
|18:00
|Анкарагюджю
|0:1
|Генчлербирлиги
|4 тур
|25 сентября, воскресенье
|21:00
|Генчлербирлиги
|1:1
|Анкарагюджю
|23 тур
|26 февраля, суббота
|15:00
|Анкарагюджю
|2:4
|Генчлербирлиги
|6 тур
|25 сентября, суббота
|16:30
|Генчлербирлиги
|1:0
|Анкарагюджю
|23 тур
|28 февраля, воскресенье
|15:00
|Генчлербирлиги
|0:1
|Анкарагюджю
|6 тур
|19 сентября, суббота
|22:00
|Анкарагюджю
|1:2
|Генчлербирлиги