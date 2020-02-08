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Коньяспор - Денизлиспор

08.02.2020, Суббота, 14:00 мск Турция. Суперлига, 21 тур Коньяспор - Денизлиспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
4 тур
15 сентября, воскресенье 20:00 Денизлиспор 0:1 Коньяспор
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