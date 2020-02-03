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Денизлиспор - Гезтепе

03.02.2020, Понедельник, 20:00 мск Турция. Суперлига, 20 тур Денизлиспор - Гезтепе
Турция. Суперлига (2019/2020)
3 тур
31 августа, суббота 21:45 Гезтепе 0:0 Денизлиспор
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