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Гезтепе - Бешикташ

26.01.2020, Воскресенье, 16:00 мск Турция. Суперлига, 19 тур Гезтепе - Бешикташ
Турция. Суперлига (2019/2020)
2 тур
23 августа, пятница 20:30 Бешикташ 3:0 Гезтепе
Турция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
16 марта, суббота 19:00 Бешикташ 1:0 Гезтепе
9 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Гезтепе 2:0 Бешикташ
Турция. Суперлига (2017/2018)
28 тур
7 апреля, суббота 19:00 Бешикташ 5:1 Гезтепе
11 тур
5 ноября, воскресенье 19:30 Гезтепе 1:3 Бешикташ
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