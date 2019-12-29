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Аланьяспор - Коньяспор

29.12.2019, Воскресенье, 16:30 мск Турция. Суперлига, 17 тур Аланьяспор - Коньяспор
Турция. Суперлига (2018/2019)
31 тур
6 мая, понедельник 20:00 Аланьяспор 2:4 Коньяспор
14 тур
30 ноября, пятница 20:00 Коньяспор 2:0 Аланьяспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
11 февраля, воскресенье 16:00 Аланьяспор 1:2 Коньяспор
4 тур
9 сентября, суббота 20:00 Коньяспор 0:2 Аланьяспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
30 тур
6 мая, суббота 19:00 Коньяспор 2:3 Аланьяспор
13 тур
4 декабря, воскресенье 13:30 Аланьяспор 2:3 Коньяспор
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