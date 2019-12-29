Аланьяспор - Коньяспор

|31 тур
|6 мая, понедельник
|20:00
|Аланьяспор
|2:4
|Коньяспор
|14 тур
|30 ноября, пятница
|20:00
|Коньяспор
|2:0
|Аланьяспор
|31 тур
|6 мая, понедельник
|20:00
|Аланьяспор
|2:4
|Коньяспор
|14 тур
|30 ноября, пятница
|20:00
|Коньяспор
|2:0
|Аланьяспор
|21 тур
|11 февраля, воскресенье
|16:00
|Аланьяспор
|1:2
|Коньяспор
|4 тур
|9 сентября, суббота
|20:00
|Коньяспор
|0:2
|Аланьяспор
|30 тур
|6 мая, суббота
|19:00
|Коньяспор
|2:3
|Аланьяспор
|13 тур
|4 декабря, воскресенье
|13:30
|Аланьяспор
|2:3
|Коньяспор