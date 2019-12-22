Генчлербирлиги - Сивасспор

|31 тур
|28 апреля, суббота
|13:30
|Сивасспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|14 тур
|3 декабря, воскресенье
|14:00
|Генчлербирлиги
|4:0
|Сивасспор
|31 тур
|28 апреля, суббота
|13:30
|Сивасспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|14 тур
|3 декабря, воскресенье
|14:00
|Генчлербирлиги
|4:0
|Сивасспор
|32 тур
|7 мая, суббота
|13:30
|Сивасспор
|2:1
|Генчлербирлиги
|15 тур
|13 декабря, воскресенье
|15:00
|Генчлербирлиги
|0:1
|Сивасспор
|22 тур
|28 февраля, суббота
|14:30
|Генчлербирлиги
|0:0
|Сивасспор
|5 тур
|4 октября, суббота
|17:00
|Сивасспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|24 тур
|9 марта, воскресенье
|16:30
|Генчлербирлиги
|2:1
|Сивасспор
|7 тур
|6 октября, воскресенье
|20:00
|Сивасспор
|2:0
|Генчлербирлиги
|29 тур
|12 апреля, пятница
|21:00
|Сивасспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|12 тур
|17 ноября, суббота
|21:00
|Генчлербирлиги
|1:1
|Сивасспор
|28 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:00
|Генчлербирлиги
|3:3
|Сивасспор
|11 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:00
|Сивасспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|31 тур
|29 апреля, пятница
|21:00
|Сивасспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|14 тур
|27 ноября, суббота
|18:00
|Генчлербирлиги
|1:1
|Сивасспор
|26 тур
|21 марта, воскресенье
|15:00
|Сивасспор
|0:2
|Генчлербирлиги
|9 тур
|18 октября, воскресенье
|16:00
|Генчлербирлиги
|2:0
|Сивасспор