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Генчлербирлиги - Сивасспор

22.12.2019, Воскресенье, 14:00 мск Турция. Суперлига, 16 тур Генчлербирлиги - Сивасспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
31 тур
28 апреля, суббота 13:30 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги
14 тур
3 декабря, воскресенье 14:00 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
32 тур
7 мая, суббота 13:30 Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги
15 тур
13 декабря, воскресенье 15:00 Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
22 тур
28 февраля, суббота 14:30 Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор
5 тур
4 октября, суббота 17:00 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
24 тур
9 марта, воскресенье 16:30 Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор
7 тур
6 октября, воскресенье 20:00 Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
12 апреля, пятница 21:00 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги
12 тур
17 ноября, суббота 21:00 Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор
Турция. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
26 февраля, воскресенье 15:00 Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор
11 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
29 апреля, пятница 21:00 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги
14 тур
27 ноября, суббота 18:00 Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор
Чемпионат Турции (2009/2010)
26 тур
21 марта, воскресенье 15:00 Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги
9 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор
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