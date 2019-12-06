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Фенербахче - Генчлербирлиги

06.12.2019, Пятница, 20:30 мск Турция. Суперлига, 14 тур Фенербахче - Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2017/2018)
20 тур
3 февраля, суббота 19:00 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги
3 тур
27 августа, воскресенье 21:45 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче
Турция. Суперлига (2016/2017)
32 тур
22 мая, понедельник 20:00 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче
15 тур
19 декабря, понедельник 20:00 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2015/2016)
33 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги
16 тур
20 декабря, воскресенье 20:00 Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
24 тур
15 марта, воскресенье 21:00 Генчлербирлиги 2:1 Фенербахче
7 тур
25 октября, суббота 20:00 Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
23 тур
1 марта, суббота 21:00 Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги
6 тур
29 сентября, воскресенье 20:00 Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче
13 тур
25 ноября, воскресенье 21:00 Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 марта, суббота 21:00 Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги
12 тур
25 ноября, пятница 22:00 Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
7 марта, понедельник 21:00 Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче
7 тур
2 октября, суббота 20:00 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги
Чемпионат Турции (2009/2010)
25 тур
13 марта, суббота 20:00 Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче
8 тур
4 октября, воскресенье 21:00 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги
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