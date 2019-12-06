Фенербахче - Генчлербирлиги

|20 тур
|3 февраля, суббота
|19:00
|Фенербахче
|2:2
|Генчлербирлиги
|3 тур
|27 августа, воскресенье
|21:45
|Генчлербирлиги
|1:2
|Фенербахче
|20 тур
|3 февраля, суббота
|19:00
|Фенербахче
|2:2
|Генчлербирлиги
|3 тур
|27 августа, воскресенье
|21:45
|Генчлербирлиги
|1:2
|Фенербахче
|32 тур
|22 мая, понедельник
|20:00
|Генчлербирлиги
|1:2
|Фенербахче
|15 тур
|19 декабря, понедельник
|20:00
|Фенербахче
|3:0
|Генчлербирлиги
|33 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Фенербахче
|2:1
|Генчлербирлиги
|16 тур
|20 декабря, воскресенье
|20:00
|Генчлербирлиги
|0:1
|Фенербахче
|24 тур
|15 марта, воскресенье
|21:00
|Генчлербирлиги
|2:1
|Фенербахче
|7 тур
|25 октября, суббота
|20:00
|Фенербахче
|2:1
|Генчлербирлиги
|23 тур
|1 марта, суббота
|21:00
|Фенербахче
|2:0
|Генчлербирлиги
|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|20:00
|Генчлербирлиги
|0:1
|Фенербахче
|30 тур
|21 апреля, воскресенье
|21:00
|Генчлербирлиги
|2:0
|Фенербахче
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|21:00
|Фенербахче
|4:1
|Генчлербирлиги
|29 тур
|3 марта, суббота
|21:00
|Фенербахче
|6:1
|Генчлербирлиги
|12 тур
|25 ноября, пятница
|22:00
|Генчлербирлиги
|0:0
|Фенербахче
|24 тур
|7 марта, понедельник
|21:00
|Генчлербирлиги
|2:4
|Фенербахче
|7 тур
|2 октября, суббота
|20:00
|Фенербахче
|3:0
|Генчлербирлиги
|25 тур
|13 марта, суббота
|20:00
|Генчлербирлиги
|0:0
|Фенербахче
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|21:00
|Фенербахче
|3:0
|Генчлербирлиги