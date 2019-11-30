Введите ваш ник на сайте

Ризеспор - Коньяспор

30.11.2019, Суббота, 15:00 мск Турция. Суперлига, 13 тур Ризеспор - Коньяспор
Турция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
16 марта, суббота 13:30 Коньяспор 0:2 Ризеспор
9 тур
21 октября, воскресенье 13:30 Ризеспор 1:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
18 тур
21 января, суббота 16:00 Коньяспор 2:1 Ризеспор
1 тур
20 августа, суббота 19:30 Ризеспор 1:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
30 тур
24 апреля, воскресенье 13:30 Коньяспор 3:1 Ризеспор
13 тур
27 ноября, пятница 20:00 Ризеспор 0:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
33 тур
23 мая, суббота 17:00 Коньяспор 1:1 Ризеспор
16 тур
3 января, суббота 14:30 Ризеспор 1:1 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
30 тур
20 апреля, воскресенье 14:30 Ризеспор 3:1 Коньяспор
13 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Коньяспор 2:1 Ризеспор
...
  • Читайте нас: 