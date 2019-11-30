Ризеспор - Коньяспор

|26 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Коньяспор
|0:2
|Ризеспор
|9 тур
|21 октября, воскресенье
|13:30
|Ризеспор
|1:1
|Коньяспор
|26 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Коньяспор
|0:2
|Ризеспор
|9 тур
|21 октября, воскресенье
|13:30
|Ризеспор
|1:1
|Коньяспор
|18 тур
|21 января, суббота
|16:00
|Коньяспор
|2:1
|Ризеспор
|1 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Ризеспор
|1:1
|Коньяспор
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|13:30
|Коньяспор
|3:1
|Ризеспор
|13 тур
|27 ноября, пятница
|20:00
|Ризеспор
|0:0
|Коньяспор
|33 тур
|23 мая, суббота
|17:00
|Коньяспор
|1:1
|Ризеспор
|16 тур
|3 января, суббота
|14:30
|Ризеспор
|1:1
|Коньяспор