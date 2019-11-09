Генчлербирлиги - Кайсериспор

|29 тур
|15 апреля, воскресенье
|13:30
|Кайсериспор
|3:2
|Генчлербирлиги
|12 тур
|19 ноября, воскресенье
|14:00
|Генчлербирлиги
|1:2
|Кайсериспор
|29 тур
|15 апреля, воскресенье
|13:30
|Кайсериспор
|3:2
|Генчлербирлиги
|12 тур
|19 ноября, воскресенье
|14:00
|Генчлербирлиги
|1:2
|Кайсериспор
|28 тур
|22 апреля, суббота
|19:00
|Генчлербирлиги
|2:1
|Кайсериспор
|11 тур
|20 ноября, воскресенье
|14:00
|Кайсериспор
|0:2
|Генчлербирлиги
|24 тур
|5 марта, суббота
|14:30
|Кайсериспор
|0:2
|Генчлербирлиги
|7 тур
|3 октября, суббота
|19:00
|Генчлербирлиги
|2:0
|Кайсериспор
|21 тур
|15 февраля, суббота
|18:00
|Кайсериспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|4 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Генчлербирлиги
|1:1
|Кайсериспор
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:00
|Кайсериспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|6 тур
|30 сентября, воскресенье
|21:00
|Генчлербирлиги
|4:0
|Кайсериспор
|25 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:00
|Кайсериспор
|2:3
|Генчлербирлиги
|8 тур
|27 октября, четверг
|19:00
|Генчлербирлиги
|1:0
|Кайсериспор
|28 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:00
|Генчлербирлиги
|4:1
|Кайсериспор
|11 тур
|5 ноября, пятница
|21:00
|Кайсериспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|18 тур
|24 января, воскресенье
|15:00
|Кайсериспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|22:00
|Генчлербирлиги
|0:0
|Кайсериспор