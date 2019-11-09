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Генчлербирлиги - Кайсериспор

09.11.2019, Суббота, 15:00 мск Турция. Суперлига, 11 тур Генчлербирлиги - Кайсериспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
29 тур
15 апреля, воскресенье 13:30 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги
12 тур
19 ноября, воскресенье 14:00 Генчлербирлиги 1:2 Кайсериспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
28 тур
22 апреля, суббота 19:00 Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор
11 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
5 марта, суббота 14:30 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги
7 тур
3 октября, суббота 19:00 Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 февраля, суббота 18:00 Кайсериспор 1:0 Генчлербирлиги
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Генчлербирлиги 1:1 Кайсериспор
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Кайсериспор 1:0 Генчлербирлиги
6 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Генчлербирлиги 4:0 Кайсериспор
Турция. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Кайсериспор 2:3 Генчлербирлиги
8 тур
27 октября, четверг 19:00 Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Генчлербирлиги 4:1 Кайсериспор
11 тур
5 ноября, пятница 21:00 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги
Чемпионат Турции (2009/2010)
18 тур
24 января, воскресенье 15:00 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги
1 тур
9 августа, воскресенье 22:00 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор
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