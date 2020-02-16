Лугано - Янг Бойз

|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:0
|Янг Бойз
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:0
|Лугано
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:0
|Янг Бойз
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:0
|Лугано
|31 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:2
|Лугано
|22 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:1
|Янг Бойз
|15 тур
|24 ноября, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Лугано
|2 тур
|29 июля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:2
|Янг Бойз
|35 тур
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:1
|Лугано
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:4
|Янг Бойз
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:2
|Янг Бойз
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|29 тур
|23 апреля, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|1:2
|Лугано
|25 тур
|19 марта, воскресенье
|15:45
|Лугано
|0:2
|Янг Бойз
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:0
|Янг Бойз
|2 тур
|30 июля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:2
|Лугано