Введите ваш ник на сайте

Люцерн - Янг Бойз

01.02.2020, Суббота, 21:00 мск Швейцария. Суперлига, 20 тур Люцерн - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
17 тур
7 декабря, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Люцерн
6 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Люцерн 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
36 тур
25 мая, суббота 20:00 Янг Бойз 4:0 Люцерн
27 тур
10 апреля, среда 19:45 Люцерн 1:3 Янг Бойз
10 тур
6 октября, суббота 20:00 Янг Бойз 2:3 Люцерн
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Люцерн 2:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 20:00 Янг Бойз 2:1 Люцерн
19 тур
17 декабря, воскресенье 18:00 Люцерн 2:4 Янг Бойз
12 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Люцерн 0:1 Янг Бойз
8 тур
20 сентября, среда 21:00 Янг Бойз 4:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
32 тур
14 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 4:1 Люцерн
20 тур
12 февраля, воскресенье 18:00 Люцерн 4:1 Янг Бойз
14 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:2 Янг Бойз
7 тур
10 сентября, суббота 21:00 Янг Бойз 2:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 21:30 Люцерн 2:3 Янг Бойз
23 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 5:2 Люцерн
18 тур
5 декабря, суббота 22:00 Люцерн 3:1 Янг Бойз
2 тур
25 июля, суббота 18:45 Янг Бойз 1:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
34 тур
21 мая, четверг 20:45 Янг Бойз 0:1 Люцерн
19 тур
7 февраля, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Янг Бойз
13 тур
3 декабря, среда 21:45 Люцерн 1:2 Янг Бойз
8 тур
14 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
28 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Люцерн
22 тур
23 февраля, воскресенье 16:45 Люцерн 1:2 Янг Бойз
12 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Янг Бойз
8 тур
21 сентября, суббота 21:45 Янг Бойз 0:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
11 мая, суббота 21:45 Люцерн 3:1 Янг Бойз
19 тур
9 февраля, суббота 22:45 Янг Бойз 3:2 Люцерн
14 тур
28 ноября, среда 23:15 Янг Бойз 2:1 Люцерн
8 тур
2 сентября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
5 мая, суббота 21:45 Янг Бойз 2:2 Люцерн
22 тур
25 февраля, суббота 20:45 Люцерн 2:0 Янг Бойз
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Люцерн
4 тур
6 августа, суббота 18:00 Люцерн 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Люцерн
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:0 Янг Бойз
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Янг Бойз 1:1 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
35 тур
13 мая, четверг 22:15 Люцерн 5:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Люцерн
15 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Люцерн
6 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:2 Янг Бойз
...
  • Читайте нас: 