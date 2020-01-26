Санкт-Галлен - Лугано

|12 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:3
|Санкт-Галлен
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|3:2
|Лугано
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:3
|Санкт-Галлен
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|3:2
|Лугано
|34 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Лугано
|1:0
|Санкт-Галлен
|25 тур
|16 марта, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|3:1
|Санкт-Галлен
|7 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Лугано
|32 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|2:1
|Санкт-Галлен
|23 тур
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:0
|Лугано
|15 тур
|18 ноября, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|2 тур
|16 августа, среда
|19:30
|Лугано
|0:1
|Санкт-Галлен
|33 тур
|16 мая, вторник
|20:45
|Лугано
|3:2
|Санкт-Галлен
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Лугано
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:45
|Лугано
|2:3
|Санкт-Галлен
|7 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|36 тур
|25 мая, среда
|21:30
|Лугано
|3:0
|Санкт-Галлен
|22 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:3
|Лугано
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|3:1
|Санкт-Галлен
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Лугано