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Лугано - Янг Бойз

15.12.2019, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 18 тур Лугано - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
3 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
31 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:2 Лугано
22 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 0:1 Янг Бойз
15 тур
24 ноября, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Лугано
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Лугано 0:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
35 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:1 Лугано
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Лугано 2:4 Янг Бойз
16 тур
26 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 1:2 Янг Бойз
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 1:2 Лугано
25 тур
19 марта, воскресенье 15:45 Лугано 0:2 Янг Бойз
11 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Янг Бойз
2 тур
30 июля, суббота 21:00 Янг Бойз 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Лугано 1:3 Янг Бойз
27 тур
9 апреля, суббота 18:45 Янг Бойз 7:0 Лугано
15 тур
7 ноября, суббота 22:00 Лугано 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, среда 20:45 Янг Бойз 0:1 Лугано
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