Янг Бойз - Люцерн

|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:2
|Янг Бойз
|36 тур
|25 мая, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|4:0
|Люцерн
|27 тур
|10 апреля, среда
|19:45
|Люцерн
|1:3
|Янг Бойз
|10 тур
|6 октября, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|2:3
|Люцерн
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:3
|Янг Бойз
|32 тур
|28 апреля, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|19 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:4
|Янг Бойз
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|0:1
|Янг Бойз
|8 тур
|20 сентября, среда
|21:00
|Янг Бойз
|4:1
|Люцерн
|32 тур
|14 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|4:1
|Люцерн
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|4:1
|Янг Бойз
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:2
|Янг Бойз
|7 тур
|10 сентября, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|29 тур
|20 апреля, среда
|21:30
|Люцерн
|2:3
|Янг Бойз
|23 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|5:2
|Люцерн
|18 тур
|5 декабря, суббота
|22:00
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|2 тур
|25 июля, суббота
|18:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|34 тур
|21 мая, четверг
|20:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|19 тур
|7 февраля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 декабря, среда
|21:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|8 тур
|14 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|28 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|8 тур
|21 сентября, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|32 тур
|11 мая, суббота
|21:45
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|19 тур
|9 февраля, суббота
|22:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:15
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|33 тур
|5 мая, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:2
|Люцерн
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:45
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Люцерн
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|32 тур
|7 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Люцерн
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн