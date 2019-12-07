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Ксамакс - Лугано

07.12.2019, Суббота, 21:00 мск Швейцария. Суперлига, 17 тур Ксамакс - Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
9 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Ксамакс
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
35 тур
22 мая, среда 21:00 Ксамакс 1:1 Лугано
27 тур
3 апреля, среда 21:00 Лугано 0:0 Ксамакс
16 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 2:2 Ксамакс
8 тур
26 сентября, среда 21:00 Ксамакс 2:1 Лугано
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