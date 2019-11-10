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Цюрих - Сьон

10.11.2019, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 14 тур Цюрих - Сьон
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
3 тур
3 августа, суббота 20:00 Сьон 3:1 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
31 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Цюрих 1:0 Сьон
26 тур
30 марта, суббота 21:00 Сьон 1:0 Цюрих
14 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Цюрих 1:2 Сьон
8 тур
27 сентября, четверг 21:00 Сьон 1:2 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Цюрих 3:3 Сьон
27 тур
31 марта, суббота 20:00 Сьон 1:1 Цюрих
14 тур
4 ноября, суббота 21:00 Сьон 1:1 Цюрих
4 тур
10 августа, четверг 21:00 Цюрих 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
35 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Сьон 2:2 Цюрих
19 тур
7 февраля, воскресенье 15:45 Цюрих 0:1 Сьон
18 тур
5 декабря, суббота 19:45 Цюрих 1:0 Сьон
5 тур
13 августа, четверг 20:45 Сьон 3:1 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
30 тур
28 апреля, вторник 20:45 Сьон 1:2 Цюрих
24 тур
15 марта, воскресенье 15:45 Цюрих 0:1 Сьон
16 тур
22 ноября, суббота 19:45 Сьон 1:3 Цюрих
8 тур
14 сентября, воскресенье 18:00 Цюрих 4:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
6 мая, вторник 21:45 Сьон 1:0 Цюрих
19 тур
1 февраля, суббота 20:45 Цюрих 1:0 Сьон
15 тур
24 ноября, воскресенье 16:45 Цюрих 4:1 Сьон
2 тур
21 июля, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Сьон 4:2 Цюрих
22 тур
2 марта, суббота 22:45 Цюрих 3:1 Сьон
11 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 2:2 Цюрих
7 тур
26 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 1:0 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
7 апреля, суббота 19:45 Сьон 2:1 Цюрих
23 тур
3 марта, суббота 20:45 Цюрих 0:1 Сьон
18 тур
10 декабря, суббота 20:45 Цюрих 1:1 Сьон
1 тур
16 июля, суббота 19:45 Сьон 1:0 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
16 апреля, суббота 19:45 Сьон 0:2 Цюрих
24 тур
12 марта, суббота 19:45 Цюрих 2:0 Сьон
12 тур
23 октября, суббота 19:45 Сьон 1:1 Цюрих
3 тур
31 июля, суббота 19:45 Цюрих 1:1 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
35 тур
13 мая, четверг 22:15 Цюрих 2:0 Сьон
20 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Цюрих
15 тур
31 октября, суббота 19:45 Цюрих 1:1 Сьон
6 тур
15 августа, суббота 19:45 Сьон 3:3 Цюрих
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