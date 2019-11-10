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Лугано - Базель

10.11.2019, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 14 тур Лугано - Базель
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
6 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Базель 2:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Лугано
24 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Лугано 1:1 Базель
13 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Базель 3:2 Лугано
9 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Лугано 2:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
28 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Базель
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:00 Базель 0:1 Лугано
11 тур
14 октября, суббота 20:00 Лугано 0:4 Базель
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
7 мая, воскресенье 14:45 Лугано 2:2 Базель
19 тур
4 февраля, суббота 22:00 Базель 4:0 Лугано
12 тур
22 октября, суббота 21:00 Лугано 2:2 Базель
5 тур
20 августа, суббота 21:00 Базель 4:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 20:45 Базель 3:0 Лугано
23 тур
13 апреля, среда 19:30 Лугано 1:4 Базель
10 тур
26 сентября, суббота 21:00 Базель 3:1 Лугано
6 тур
22 августа, суббота 18:45 Лугано 1:3 Базель
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