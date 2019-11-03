Люцерн - Лугано

|7 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|32 тур
|5 мая, воскресенье
|17:00
|Лугано
|1:0
|Люцерн
|21 тур
|16 февраля, суббота
|21:00
|Люцерн
|0:3
|Лугано
|14 тур
|10 ноября, суббота
|21:00
|Лугано
|1:4
|Люцерн
|3 тур
|4 августа, суббота
|20:00
|Люцерн
|4:2
|Лугано
|33 тур
|5 мая, суббота
|20:00
|Люцерн
|2:0
|Лугано
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:2
|Люцерн
|13 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:0
|Люцерн
|1 тур
|23 июля, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|1:0
|Лугано
|36 тур
|2 июня, пятница
|21:30
|Лугано
|0:1
|Люцерн
|26 тур
|2 апреля, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|0:2
|Лугано
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:1
|Лугано
|1 тур
|23 июля, суббота
|18:45
|Лугано
|1:2
|Люцерн