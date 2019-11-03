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Люцерн - Лугано

03.11.2019, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 13 тур Люцерн - Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
7 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Лугано 1:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
32 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Лугано 1:0 Люцерн
21 тур
16 февраля, суббота 21:00 Люцерн 0:3 Лугано
14 тур
10 ноября, суббота 21:00 Лугано 1:4 Люцерн
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Люцерн 4:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 20:00 Люцерн 2:0 Лугано
26 тур
18 марта, воскресенье 18:00 Лугано 1:2 Люцерн
13 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Лугано 1:0 Люцерн
1 тур
23 июля, воскресенье 17:00 Люцерн 1:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
36 тур
2 июня, пятница 21:30 Лугано 0:1 Люцерн
26 тур
2 апреля, воскресенье 14:45 Люцерн 0:2 Лугано
15 тур
20 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:1 Лугано
1 тур
23 июля, суббота 18:45 Лугано 1:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
31 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Лугано 1:1 Люцерн
24 тур
12 марта, суббота 22:00 Люцерн 2:1 Лугано
11 тур
3 октября, суббота 21:00 Люцерн 2:2 Лугано
7 тур
29 августа, суббота 18:45 Лугано 0:1 Люцерн
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