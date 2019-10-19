Янг Бойз - Ксамакс

|2 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Ксамакс
|0:1
|Янг Бойз
|30 тур
|22 апреля, понедельник
|17:00
|Ксамакс
|1:0
|Янг Бойз
|19 тур
|2 февраля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|2:0
|Ксамакс
|18 тур
|16 декабря, воскресенье
|18:00
|Ксамакс
|1:4
|Янг Бойз
|5 тур
|25 августа, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|5:2
|Ксамакс
|13 тур
|27 октября, четверг
|21:45
|Ксамакс
|0:0
|Янг Бойз
|9 тур
|21 сентября, среда
|21:45
|Янг Бойз
|4:1
|Ксамакс
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Ксамакс
|1:2
|Янг Бойз
|22 тур
|27 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:2
|Ксамакс
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Ксамакс
|2:4
|Янг Бойз
|5 тур
|14 августа, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|0:1
|Ксамакс