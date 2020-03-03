Хиберниан - Хартс

|20 тур
|26 декабря, четверг
|15:30
|Хартс
|0:2
|Хиберниан
|6 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Хиберниан
|1:2
|Хартс
|20 тур
|26 декабря, четверг
|15:30
|Хартс
|0:2
|Хиберниан
|6 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Хиберниан
|1:2
|Хартс
|35 тур
|28 апреля, воскресенье
|14:15
|Хиберниан
|1:1
|Хартс
|33 тур
|6 апреля, суббота
|14:30
|Хартс
|1:2
|Хиберниан
|21 тур
|29 декабря, суббота
|20:30
|Хиберниан
|0:1
|Хартс
|11 тур
|31 октября, среда
|22:45
|Хартс
|0:0
|Хиберниан
|30 тур
|9 марта, пятница
|22:45
|Хиберниан
|2:0
|Хартс
|21 тур
|27 декабря, среда
|22:45
|Хартс
|0:0
|Хиберниан
|11 тур
|24 октября, вторник
|21:45
|Хиберниан
|1:0
|Хартс
|32 тур
|30 марта, воскресенье
|15:45
|Хартс
|2:0
|Хиберниан
|20 тур
|2 января, четверг
|23:45
|Хиберниан
|2:1
|Хартс
|2 тур
|11 августа, воскресенье
|15:05
|Хартс
|1:0
|Хиберниан
|30 тур
|10 марта, воскресенье
|16:45
|Хиберниан
|0:0
|Хартс
|22 тур
|3 января, четверг
|23:45
|Хартс
|0:0
|Хиберниан
|2 тур
|12 августа, воскресенье
|15:30
|Хиберниан
|1:1
|Хартс
|30 тур
|18 марта, воскресенье
|16:00
|Хартс
|2:0
|Хиберниан
|22 тур
|2 января, понедельник
|16:15
|Хиберниан
|1:3
|Хартс
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:45
|Хартс
|2:0
|Хиберниан
|31 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:2
|Хартс
|21 тур
|1 января, суббота
|15:30
|Хартс
|1:0
|Хиберниан
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|17:15
|Хиберниан
|0:2
|Хартс