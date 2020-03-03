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Хиберниан - Хартс

03.03.2020, Вторник, 22:45 мск Шотландия. Премьер-лига, 29 тур Хиберниан - Хартс
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
26 декабря, четверг 15:30 Хартс 0:2 Хиберниан
6 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Хиберниан 1:2 Хартс
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
28 апреля, воскресенье 14:15 Хиберниан 1:1 Хартс
33 тур
6 апреля, суббота 14:30 Хартс 1:2 Хиберниан
21 тур
29 декабря, суббота 20:30 Хиберниан 0:1 Хартс
11 тур
31 октября, среда 22:45 Хартс 0:0 Хиберниан
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа A
37 тур
9 мая, среда 21:45 Хартс 2:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
30 тур
9 марта, пятница 22:45 Хиберниан 2:0 Хартс
21 тур
27 декабря, среда 22:45 Хартс 0:0 Хиберниан
11 тур
24 октября, вторник 21:45 Хиберниан 1:0 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа B
35 тур
27 апреля, воскресенье 15:45 Хиберниан 1:2 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 15:45 Хартс 2:0 Хиберниан
20 тур
2 января, четверг 23:45 Хиберниан 2:1 Хартс
2 тур
11 августа, воскресенье 15:05 Хартс 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа B
37 тур
12 мая, воскресенье 15:00 Хартс 1:2 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
10 марта, воскресенье 16:45 Хиберниан 0:0 Хартс
22 тур
3 января, четверг 23:45 Хартс 0:0 Хиберниан
2 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Хиберниан 1:1 Хартс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Хартс 2:0 Хиберниан
22 тур
2 января, понедельник 16:15 Хиберниан 1:3 Хартс
6 тур
28 августа, воскресенье 18:45 Хартс 2:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Хиберниан 2:2 Хартс
21 тур
1 января, суббота 15:30 Хартс 1:0 Хиберниан
11 тур
7 ноября, воскресенье 17:15 Хиберниан 0:2 Хартс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
36 тур
1 мая, суббота 15:30 Хиберниан 1:2 Хартс
29 тур
20 марта, суббота 15:15 Хартс 2:1 Хиберниан
19 тур
3 января, воскресенье 18:00 Хиберниан 1:1 Хартс
11 тур
7 ноября, суббота 15:30 Хартс 0:0 Хиберниан
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