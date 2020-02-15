Росс Каунти - Сент-Джонстон

|21 тур
|29 декабря, воскресенье
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|8 тур
|5 октября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|2:2
|Сент-Джонстон
|21 тур
|29 декабря, воскресенье
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|8 тур
|5 октября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|2:2
|Сент-Джонстон
|38 тур
|12 мая, суббота
|17:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|28 тур
|24 февраля, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Росс Каунти
|21 тур
|27 декабря, среда
|22:45
|Росс Каунти
|1:1
|Сент-Джонстон
|11 тур
|24 октября, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|0:0
|Росс Каунти
|25 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|14 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:4
|Росс Каунти
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:2
|Сент-Джонстон
|30 тур
|16 марта, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|17 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|2:3
|Сент-Джонстон
|3 тур
|11 августа, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|32 тур
|7 апреля, вторник
|21:45
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Росс Каунти
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|15 марта, суббота
|21:30
|Сент-Джонстон
|0:1
|Росс Каунти
|21 тур
|4 января, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Росс Каунти
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:05
|Сент-Джонстон
|2:2
|Росс Каунти
|27 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|17 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон