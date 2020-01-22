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Рейнджерс - Сент-Миррен

22.01.2020, Среда, 22:45 мск Шотландия. Премьер-лига, 22 тур Рейнджерс - Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
25 августа, воскресенье 14:15 Сент-Миррен 0:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
2 февраля, суббота 18:00 Рейнджерс 4:0 Сент-Миррен
12 тур
3 ноября, суббота 15:30 Сент-Миррен 0:2 Рейнджерс
2 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Рейнджерс 2:0 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
7 апреля, суббота 18:00 Рейнджерс 3:1 Сент-Миррен
20 тур
24 декабря, суббота 16:45 Сент-Миррен 2:1 Рейнджерс
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
18 тур
16 апреля, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
29 тур
6 марта, воскресенье 15:45 Сент-Миррен 0:1 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, воскресенье 15:00 Сент-Миррен 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
28 тур
6 марта, суббота 18:00 Рейнджерс 3:1 Сент-Миррен
22 тур
27 января, среда 22:45 Сент-Миррен 0:2 Рейнджерс
11 тур
7 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Сент-Миррен
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