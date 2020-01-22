Рейнджерс - Сент-Миррен

|3 тур
|25 августа, воскресенье
|14:15
|Сент-Миррен
|0:1
|Рейнджерс
|3 тур
|25 августа, воскресенье
|14:15
|Сент-Миррен
|0:1
|Рейнджерс
|24 тур
|2 февраля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|4:0
|Сент-Миррен
|12 тур
|3 ноября, суббота
|15:30
|Сент-Миррен
|0:2
|Рейнджерс
|2 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Рейнджерс
|2:0
|Сент-Миррен
|33 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|3:1
|Сент-Миррен
|20 тур
|24 декабря, суббота
|16:45
|Сент-Миррен
|2:1
|Рейнджерс
|11 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|1:1
|Сент-Миррен
|18 тур
|16 апреля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|2:1
|Сент-Миррен
|29 тур
|6 марта, воскресенье
|15:45
|Сент-Миррен
|0:1
|Рейнджерс
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|15:00
|Сент-Миррен
|1:3
|Рейнджерс
|28 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|3:1
|Сент-Миррен
|22 тур
|27 января, среда
|22:45
|Сент-Миррен
|0:2
|Рейнджерс
|11 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|2:1
|Сент-Миррен