Селтик - Рейнджерс

Джерард одолел "кельтов"
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|2:0
|Селтик
|31 тур
|31 марта, воскресенье
|14:00
|Селтик
|2:1
|Рейнджерс
|21 тур
|29 декабря, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|1:0
|Селтик
|4 тур
|2 сентября, воскресенье
|14:00
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|30 тур
|11 марта, воскресенье
|15:00
|Рейнджерс
|2:3
|Селтик
|22 тур
|30 декабря, суббота
|15:00
|Селтик
|0:0
|Рейнджерс
|7 тур
|23 сентября, суббота
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Селтик
|1:1
|Рейнджерс
|21 тур
|31 декабря, суббота
|15:15
|Рейнджерс
|1:2
|Селтик
|5 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|Селтик
|5:1
|Рейнджерс
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:45
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|31 тур
|25 марта, воскресенье
|16:00
|Рейнджерс
|3:2
|Селтик
|21 тур
|28 декабря, среда
|23:45
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|4:2
|Селтик
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|0:0
|Селтик
|27 тур
|20 февраля, воскресенье
|15:30
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|21 тур
|2 января, воскресенье
|15:45
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|15:45
|Селтик
|1:3
|Рейнджерс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|30
|26
|2
|2
|89:19
|+70
|80
|2.
|Рейнджерс
|29
|21
|4
|4
|64:19
|+45
|67
|3.
|Мазервелл
|30
|14
|4
|12
|41:38
|+3
|46
|4.
|Абердин
|30
|12
|9
|9
|40:36
|+4
|45
|5.
|Ливингстон
|30
|10
|9
|11
|41:39
|+2
|39
|6.
|Хиберниан
|30
|9
|10
|11
|42:49
|-7
|37
|7.
|Сент-Джонстон
|29
|8
|12
|9
|28:46
|-18
|36
|8.
|Килмарнок
|30
|9
|6
|15
|31:41
|-10
|33
|9.
|Сент-Миррен
|30
|7
|8
|15
|24:41
|-17
|29
|10.
|Росс Каунти
|30
|7
|8
|15
|29:60
|-31
|29
|11.
|Гамильтон Академикал
|30
|6
|9
|15
|30:50
|-20
|27
|12.
|Хартс
|30
|4
|11
|15
|31:52
|-21
|23
Джерард одолел "кельтов"