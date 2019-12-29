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Селтик - Рейнджерс

29.12.2019, Воскресенье, 15:30 мск Шотландия. Премьер-лига, 21 тур Селтик - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
4 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Рейнджерс 0:2 Селтик
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 14:00 Рейнджерс 2:0 Селтик
31 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Селтик 2:1 Рейнджерс
21 тур
29 декабря, суббота 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
4 тур
2 сентября, воскресенье 14:00 Селтик 1:0 Рейнджерс
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа A
35 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Селтик 5:0 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
30 тур
11 марта, воскресенье 15:00 Рейнджерс 2:3 Селтик
22 тур
30 декабря, суббота 15:00 Селтик 0:0 Рейнджерс
7 тур
23 сентября, суббота 14:00 Рейнджерс 0:2 Селтик
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), группа A
1 тур
29 апреля, суббота 14:00 Рейнджерс 1:5 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
28 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Селтик 1:1 Рейнджерс
21 тур
31 декабря, суббота 15:15 Рейнджерс 1:2 Селтик
5 тур
10 сентября, суббота 14:00 Селтик 5:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 15:45 Селтик 3:0 Рейнджерс
31 тур
25 марта, воскресенье 16:00 Рейнджерс 3:2 Селтик
21 тур
28 декабря, среда 23:45 Селтик 1:0 Рейнджерс
8 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 4:2 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 0:0 Селтик
27 тур
20 февраля, воскресенье 15:30 Селтик 3:0 Рейнджерс
21 тур
2 января, воскресенье 15:45 Рейнджерс 0:2 Селтик
9 тур
24 октября, воскресенье 15:45 Селтик 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
37 тур
4 мая, вторник 22:45 Селтик 2:1 Рейнджерс
27 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
19 тур
3 января, воскресенье 15:30 Селтик 1:1 Рейнджерс
7 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 2:1 Селтик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 30 26 2 2 89:19 +70 80
2. Рейнджерс 29 21 4 4 64:19 +45 67
3. Мазервелл 30 14 4 12 41:38 +3 46
4. Абердин 30 12 9 9 40:36 +4 45
5. Ливингстон 30 10 9 11 41:39 +2 39
6. Хиберниан 30 9 10 11 42:49 -7 37
7. Сент-Джонстон 29 8 12 9 28:46 -18 36
8. Килмарнок 30 9 6 15 31:41 -10 33
9. Сент-Миррен 30 7 8 15 24:41 -17 29
10. Росс Каунти 30 7 8 15 29:60 -31 29
11. Гамильтон Академикал 30 6 9 15 30:50 -20 27
12. Хартс 30 4 11 15 31:52 -21 23
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    Рейтинг: +18

    nemmeks 29 декабря 2019, 18:07

    Джерард одолел "кельтов"

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