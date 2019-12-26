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Рейнджерс - Килмарнок

26.12.2019, Четверг, 18:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 20 тур Рейнджерс - Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
4 августа, воскресенье 15:30 Килмарнок 1:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Килмарнок 2:1 Рейнджерс
30 тур
16 марта, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Килмарнок
22 тур
23 января, среда 22:45 Килмарнок 2:1 Рейнджерс
11 тур
31 октября, среда 22:45 Рейнджерс 1:1 Килмарнок
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа A
36 тур
5 мая, суббота 17:00 Рейнджерс 1:0 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
31 тур
17 марта, суббота 18:00 Рейнджерс 0:1 Килмарнок
20 тур
23 декабря, суббота 15:30 Килмарнок 2:1 Рейнджерс
11 тур
25 октября, среда 21:45 Рейнджерс 1:1 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 21:45 Килмарнок 0:0 Рейнджерс
12 тур
29 октября, суббота 17:00 Рейнджерс 3:0 Килмарнок
4 тур
26 августа, пятница 21:45 Килмарнок 1:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
18 февраля, суббота 19:00 Рейнджерс 0:1 Килмарнок
16 тур
27 ноября, воскресенье 16:45 Килмарнок 1:0 Рейнджерс
3 тур
27 сентября, вторник 00:00 Рейнджерс 2:0 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), группа A
38 тур
15 мая, воскресенье 15:30 Килмарнок 1:5 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Рейнджерс 2:1 Килмарнок
14 тур
20 ноября, суббота 15:00 Килмарнок 2:3 Рейнджерс
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Килмарнок
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
29 тур
9 марта, вторник 22:45 Килмарнок 0:2 Рейнджерс
12 тур
21 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Килмарнок
5 тур
19 сентября, суббота 15:30 Килмарнок 0:0 Рейнджерс
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