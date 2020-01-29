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Рейнджерс - Росс Каунти

29.01.2020, Среда, 22:45 мск Шотландия. Премьер-лига, 17 тур Рейнджерс - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
30 октября, среда 22:45 Росс Каунти 0:4 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
24 тур
28 января, воскресенье 17:00 Росс Каунти 1:2 Рейнджерс
17 тур
9 декабря, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Росс Каунти
4 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Росс Каунти 1:3 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Росс Каунти
13 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Росс Каунти 1:1 Рейнджерс
6 тур
17 сентября, суббота 17:00 Рейнджерс 0:0 Росс Каунти
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