Рейнджерс - Росс Каунти

|11 тур
|30 октября, среда
|22:45
|Росс Каунти
|0:4
|Рейнджерс
|11 тур
|30 октября, среда
|22:45
|Росс Каунти
|0:4
|Рейнджерс
|24 тур
|28 января, воскресенье
|17:00
|Росс Каунти
|1:2
|Рейнджерс
|17 тур
|9 декабря, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|2:1
|Росс Каунти
|4 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Росс Каунти
|1:3
|Рейнджерс
|24 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|1:1
|Росс Каунти
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:00
|Росс Каунти
|1:1
|Рейнджерс
|6 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|0:0
|Росс Каунти