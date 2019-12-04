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Росс Каунти - Хиберниан

04.12.2019, Среда, 22:45 мск Шотландия. Премьер-лига, 16 тур Росс Каунти - Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
26 октября, суббота 17:00 Хиберниан 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 17:00 Росс Каунти 1:1 Хиберниан
20 тур
23 декабря, суббота 18:00 Хиберниан 2:1 Росс Каунти
7 тур
23 сентября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа B
37 тур
6 мая, вторник 22:45 Росс Каунти 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
15 февраля, суббота 19:00 Хиберниан 2:1 Росс Каунти
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Росс Каунти 0:2 Хиберниан
5 тур
31 августа, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
30 января, среда 23:45 Росс Каунти 1:0 Хиберниан
20 тур
26 декабря, среда 19:00 Хиберниан 0:1 Росс Каунти
10 тур
20 октября, суббота 18:00 Росс Каунти 3:2 Хиберниан
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