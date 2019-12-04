Росс Каунти - Хиберниан

|10 тур
|26 октября, суббота
|17:00
|Хиберниан
|2:2
|Росс Каунти
|10 тур
|26 октября, суббота
|17:00
|Хиберниан
|2:2
|Росс Каунти
|33 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|1:1
|Хиберниан
|20 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:1
|Росс Каунти
|7 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:1
|Хиберниан
|37 тур
|6 мая, вторник
|22:45
|Росс Каунти
|1:0
|Хиберниан
|26 тур
|15 февраля, суббота
|19:00
|Хиберниан
|2:1
|Росс Каунти
|18 тур
|26 декабря, четверг
|19:00
|Росс Каунти
|0:2
|Хиберниан
|5 тур
|31 августа, суббота
|18:00
|Хиберниан
|0:0
|Росс Каунти
|25 тур
|30 января, среда
|23:45
|Росс Каунти
|1:0
|Хиберниан
|20 тур
|26 декабря, среда
|19:00
|Хиберниан
|0:1
|Росс Каунти
|10 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|3:2
|Хиберниан