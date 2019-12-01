Мольде - Буде-Глимт

|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:2
|Мольде
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:2
|Мольде
|25 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|0:1
|Мольде
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:2
|Буде-Глимт
|19 тур
|6 августа, суббота
|16:30
|Мольде
|3:2
|Буде-Глимт
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:30
|Буде-Глимт
|1:2
|Мольде
|18 тур
|18 июля, суббота
|19:00
|Мольде
|1:2
|Буде-Глимт
|2 тур
|11 апреля, суббота
|16:30
|Буде-Глимт
|1:3
|Мольде
|25 тур
|27 сентября, суббота
|17:30
|Мольде
|2:1
|Буде-Глимт
|13 тур
|12 июня, четверг
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Мольде