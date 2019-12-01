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Мольде - Буде-Глимт

01.12.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Мольде - Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
3 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 0:1 Мольде
9 тур
13 мая, воскресенье 19:00 Мольде 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
6 августа, суббота 16:30 Мольде 3:2 Буде-Глимт
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:30 Буде-Глимт 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
18 июля, суббота 19:00 Мольде 1:2 Буде-Глимт
2 тур
11 апреля, суббота 16:30 Буде-Глимт 1:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
27 сентября, суббота 17:30 Мольде 2:1 Буде-Глимт
13 тур
12 июня, четверг 20:00 Буде-Глимт 1:1 Мольде
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