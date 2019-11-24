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Стабек - Мьёндален

24.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Стабек - Мьёндален
Норвегия. Элитсериен 2019
6 тур
4 мая, суббота 19:00 Мьёндален 1:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
3 октября, суббота 19:00 Мьёндален 1:4 Стабек
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Стабек 1:0 Мьёндален
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