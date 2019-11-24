Сарпсборг 08 - Хаугесунд

|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|27 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Хаугесунд
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|18 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Хаугесунд
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Сарпсборг 08
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|16:30
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Хаугесунд
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Хаугесунд
|18 тур
|3 августа, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:2
|Хаугесунд
|13 тур
|12 июня, четверг
|22:05
|Хаугесунд
|4:0
|Сарпсборг 08