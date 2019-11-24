Введите ваш ник на сайте

Сарпсборг 08 - Хаугесунд

24.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2019
2 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Хаугесунд
4 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:1 Хаугесунд
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
1 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:2 Хаугесунд
13 тур
12 июня, четверг 22:05 Хаугесунд 4:0 Сарпсборг 08
...
  • Читайте нас: 