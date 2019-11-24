Волеренга - Мольде

|15 тур
|10 апреля, среда
|19:30
|Мольде
|4:1
|Волеренга
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|21:00
|Мольде
|5:1
|Волеренга
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|0:0
|Мольде
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Волеренга
|1:2
|Мольде
|4 тур
|17 апреля, понедельник
|19:00
|Мольде
|4:0
|Волеренга
|18 тур
|1 августа, понедельник
|20:00
|Волеренга
|3:0
|Мольде
|6 тур
|21 апреля, четверг
|20:00
|Мольде
|4:0
|Волеренга
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|16:30
|Волеренга
|0:1
|Мольде
|13 тур
|20 июня, суббота
|19:00
|Мольде
|0:0
|Волеренга