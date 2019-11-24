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Волеренга - Мольде

24.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Волеренга - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
15 тур
10 апреля, среда 19:30 Мольде 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 21:00 Мольде 5:1 Волеренга
6 тур
22 апреля, воскресенье 21:00 Волеренга 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 22:00 Волеренга 1:2 Мольде
4 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
1 августа, понедельник 20:00 Волеренга 3:0 Мольде
6 тур
21 апреля, четверг 20:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Волеренга 0:1 Мольде
13 тур
20 июня, суббота 19:00 Мольде 0:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
20 сентября, суббота 20:00 Волеренга 0:2 Мольде
1 тур
28 марта, пятница 22:00 Мольде 2:0 Волеренга
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