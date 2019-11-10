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Мьёндален - Ранхейм

10.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 28 тур Мьёндален - Ранхейм
Норвегия. Элитсериен 2019
12 тур
23 июня, воскресенье 19:00 Ранхейм 1:1 Мьёндален
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