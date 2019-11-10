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Лиллестрем - Стабек

10.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 28 тур Лиллестрем - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
1 тур
1 апреля, понедельник 20:00 Стабек 1:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 3:2 Стабек
7 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Стабек 3:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
15 июля, суббота 19:00 Лиллестрем 2:2 Стабек
12 тур
3 июня, суббота 19:00 Стабек 2:4 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
1 октября, суббота 16:30 Стабек 1:2 Лиллестрем
15 тур
10 июля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Стабек 3:2 Лиллестрем
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 17:30 Стабек 2:0 Лиллестрем
11 тур
24 мая, суббота 17:30 Лиллестрем 5:1 Стабек
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