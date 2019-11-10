Лиллестрем - Стабек

|1 тур
|1 апреля, понедельник
|20:00
|Стабек
|1:1
|Лиллестрем
|1 тур
|1 апреля, понедельник
|20:00
|Стабек
|1:1
|Лиллестрем
|24 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|3:2
|Стабек
|7 тур
|30 апреля, понедельник
|20:00
|Стабек
|3:2
|Лиллестрем
|17 тур
|15 июля, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|2:2
|Стабек
|12 тур
|3 июня, суббота
|19:00
|Стабек
|2:4
|Лиллестрем
|26 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|Стабек
|1:2
|Лиллестрем
|15 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:2
|Стабек
|20 тур
|16 августа, воскресенье
|21:00
|Стабек
|3:2
|Лиллестрем
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Стабек
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|17:30
|Стабек
|2:0
|Лиллестрем
|11 тур
|24 мая, суббота
|17:30
|Лиллестрем
|5:1
|Стабек