Викинг - Лиллестрем

|11 тур
|16 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Викинг
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Викинг
|18 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Лиллестрем
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:0
|Викинг
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Лиллестрем
|12 тур
|22 мая, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|1:2
|Викинг
|26 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:0
|Лиллестрем
|12 тур
|7 июня, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:1
|Викинг
|16 тур
|20 июля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|0:0
|Лиллестрем
|3 тур
|12 апреля, суббота
|17:30
|Лиллестрем
|0:1
|Викинг