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Викинг - Лиллестрем

03.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 27 тур Викинг - Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2019
11 тур
16 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Лиллестрем
13 тур
18 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
22 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Лиллестрем
12 тур
22 мая, воскресенье 21:00 Лиллестрем 1:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Викинг 1:0 Лиллестрем
12 тур
7 июня, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
20 июля, воскресенье 21:00 Викинг 0:0 Лиллестрем
3 тур
12 апреля, суббота 17:30 Лиллестрем 0:1 Викинг
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