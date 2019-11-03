Сарпсборг 08 - Тромсе

|14 тур
|5 июля, пятница
|20:00
|Тромсе
|2:0
|Сарпсборг 08
|14 тур
|5 июля, пятница
|20:00
|Тромсе
|2:0
|Сарпсборг 08
|30 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Тромсе
|0:2
|Сарпсборг 08
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:3
|Тромсе
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|5:0
|Сарпсборг 08
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Тромсе
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Тромсе
|13 тур
|28 мая, суббота
|16:30
|Тромсе
|1:2
|Сарпсборг 08
|28 тур
|24 октября, суббота
|16:30
|Сарпсборг 08
|1:0
|Тромсе
|1 тур
|6 апреля, понедельник
|19:00
|Тромсе
|0:1
|Сарпсборг 08