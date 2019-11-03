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Сарпсборг 08 - Тромсе

03.11.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 27 тур Сарпсборг 08 - Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
14 тур
5 июля, пятница 20:00 Тромсе 2:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
30 тур
24 ноября, суббота 20:00 Тромсе 0:2 Сарпсборг 08
14 тур
24 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:3 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 5:0 Сарпсборг 08
8 тур
13 мая, суббота 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Тромсе
13 тур
28 мая, суббота 16:30 Тромсе 1:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
24 октября, суббота 16:30 Сарпсборг 08 1:0 Тромсе
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Тромсе 0:1 Сарпсборг 08
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