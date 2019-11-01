Стремсгодсет - Русенборг

|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Русенборг
|0:0
|Стремсгодсет
|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Русенборг
|0:0
|Стремсгодсет
|20 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:3
|Стремсгодсет
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|0:1
|Русенборг
|21 тур
|10 сентября, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|0:2
|Русенборг
|12 тур
|4 июня, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Стремсгодсет
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Русенборг
|2 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Русенборг
|1:0
|Стремсгодсет
|28 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|3:3
|Русенборг
|3 тур
|18 апреля, суббота
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Стремсгодсет
|30 тур
|9 ноября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|4:1
|Стремсгодсет
|11 тур
|24 мая, суббота
|20:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Русенборг