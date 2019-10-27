Русенборг - Мольде

|5 тур
|28 апреля, воскресенье
|21:00
|Мольде
|3:0
|Русенборг
|24 тур
|30 сентября, воскресенье
|21:00
|Мольде
|1:0
|Русенборг
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|4:0
|Мольде
|19 тур
|12 августа, суббота
|19:00
|Мольде
|1:2
|Русенборг
|3 тур
|8 апреля, суббота
|19:00
|Русенборг
|2:1
|Мольде
|25 тур
|24 сентября, суббота
|19:00
|Мольде
|1:3
|Русенборг
|13 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Мольде
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:0
|Русенборг
|14 тур
|27 июня, суббота
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Мольде
|17 тур
|27 июля, воскресенье
|20:00
|Мольде
|3:1
|Русенборг
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|0:2
|Мольде