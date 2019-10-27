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Русенборг - Мольде

27.10.2019, Воскресенье, 22:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Русенборг - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
5 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Мольде 3:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 1:0 Русенборг
4 тур
8 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 4:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
12 августа, суббота 19:00 Мольде 1:2 Русенборг
3 тур
8 апреля, суббота 19:00 Русенборг 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
24 сентября, суббота 19:00 Мольде 1:3 Русенборг
13 тур
28 мая, суббота 19:00 Русенборг 3:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Русенборг
14 тур
27 июня, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Мольде 3:1 Русенборг
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Русенборг 0:2 Мольде
Copa del Sol 2010
Матч за 7-е место,
11 февраля, четверг 19:00 Русенборг 1:0 Мольде
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