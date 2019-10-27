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Стабек - Одд

27.10.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Стабек - Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
10 тур
10 июля, среда 20:00 Одд 2:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Одд 0:3 Стабек
11 тур
21 мая, понедельник 19:00 Стабек 2:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
28 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Одд 0:5 Стабек
3 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 2:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Одд 0:1 Стабек
8 тур
1 мая, воскресенье 21:00 Стабек 1:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Стабек 1:2 Одд
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Одд 2:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
20 тур
17 августа, воскресенье 17:30 Стабек 1:3 Одд
4 тур
21 апреля, понедельник 20:00 Одд 2:1 Стабек
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